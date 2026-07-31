Fuerte choque entre camioneta y camión de paquetería moviliza a cuerpos de emergencia en Nava

NAVA, COAH.– Un accidente vial entre una camioneta y un camión de Paquetería Castores se registró en el cruce de las calles Allende y Obregón, en la zona centro de Nava, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

En el percance se vieron involucrados un camión de reparto de Paquetería Castores y una camioneta tipo minivan de color blanco, la cual resultó con severos daños en la parte frontal tras el impacto.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de seguridad para asegurar la zona y coordinar el flujo vehicular, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas lesionadas. Será la autoridad competente la que determine las causas del accidente y el deslinde de responsabilidades.

Impacto en la comunidad

Debido al percance, la circulación en este importante crucero permaneció parcialmente afectada, por lo que se recomendó a los automovilistas conducir con precaución mientras concluían las labores de atención.