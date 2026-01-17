Conductor resulta herido tras choque y vuelco en Allende

ALLENDE, COAH. – Un fuerte accidente vehicular se registró la tarde de este martes en la carretera de cuota, luego de que una camioneta tipo GMC cruzara ambos carriles, diera al menos seis vueltas y terminara volcada a un costado de la vía.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 16+200, cuando la unidad, de color negro, era conducida por un adulto mayor que se desplazaba con dirección a Sabinas, procedente de Allende, y por causas aún no precisadas perdió el control del volante.

Detalles del conductor

El conductor fue identificado como José Armando Díaz Mejías, quien resultó lesionado; sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, no presentó heridas de gravedad y fue atendido en el lugar por los cuerpos de auxilio.