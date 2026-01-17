Contactanos
Coahuila

Conductor resulta herido tras choque y vuelco en Allende

Camioneta dio varias vueltas tras perder el control a la altura del kilómetro 16+200, en Allende.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 enero, 2026 - 10:50 a.m.
Conductor resulta herido tras choque y vuelco en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, COAH. – Un fuerte accidente vehicular se registró la tarde de este martes en la carretera de cuota, luego de que una camioneta tipo GMC cruzara ambos carriles, diera al menos seis vueltas y terminara volcada a un costado de la vía.

      Placeholder

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      El percance ocurrió a la altura del kilómetro 16+200, cuando la unidad, de color negro, era conducida por un adulto mayor que se desplazaba con dirección a Sabinas, procedente de Allende, y por causas aún no precisadas perdió el control del volante.

      Detalles del conductor

      El conductor fue identificado como José Armando Díaz Mejías, quien resultó lesionado; sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, no presentó heridas de gravedad y fue atendido en el lugar por los cuerpos de auxilio.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados