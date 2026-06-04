Ley Seca en Coahuila: Sanciones para quienes incumplan la medida

El Gobierno Municipal notificó a establecimientos sobre la aplicación de la Ley Seca con motivo de la jornada electoral del próximo domingo 7 de junio de 2026, medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizales, explicó que la medida será supervisada directamente por su dependencia en establecimientos formales como misceláneas, tiendas de conveniencia, supermercados y depósitos. "Nos corresponde vigilar giros como misceláneas, Oxxo y comercios establecidos; la venta clandestina en domicilios será competencia de la Policía Investigadora y autoridades estatales," señaló.

Indicó que todos los establecimientos ya fueron notificados con anticipación, por lo que deberán acatar los horarios establecidos durante la ley seca.

Asimismo, advirtió que las sanciones para quienes incumplan esta disposición van desde los 35 mil hasta los 45 mil pesos, en operativos que se realizarán en coordinación con corporaciones de seguridad.

La autoridad municipal hizo un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes a respetar esta medida, la cual busca garantizar el orden y el desarrollo adecuado del proceso electoral.