CBTIS 36 modifica horarios: clases del 5 de junio terminan antes

En el marco del proceso electoral del próximo 7 de junio, el CBTIS 36 anunció un ajuste en su jornada académica que impactará directamente a estudiantes del turno vespertino.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que, en atención al blindaje electoral solicitado por el Instituto Nacional Electoral, las clases del viernes 5 de junio concluirán de manera anticipada, fijando la salida a las 16:30 horas.

La medida forma parte de las acciones preventivas implementadas a nivel nacional para garantizar el orden durante la jornada electoral, lo que obligó a la institución a modificar temporalmente sus horarios habituales.

Autoridades escolares hicieron un llamado a la comunidad educativa a tomar precauciones y organizar sus tiempos ante este cambio, subrayando que se trata de una disposición oficial derivada del proceso comicial.

El plantel reiteró que cualquier nueva indicación será informada oportunamente por sus canales institucionales.