Protestan ciudadanos frente a Presidencia en Nava

NAVA, COAH. — Un grupo de ciudadanos se manifestó la tarde de este jueves frente a la Presidencia Municipal, donde expresó su inconformidad y solicitó atención a diversas situaciones que, aseguran, no han sido resueltas por las vías oficiales.

Con pancartas y consignas, los asistentes hicieron visibles señalamientos hacia funcionarias relacionadas con el área de empoderamiento de la mujer y del ámbito de procuración de justicia, a quienes acusan de presuntas irregularidades. Durante la protesta, también pidieron que sus casos sean revisados con mayor seriedad.

Los manifestantes señalaron que han buscado solución previamente sin obtener respuesta clara, lo que los llevó a salir a la vía pública para hacerse escuchar. En sus mensajes, insistieron en la necesidad de que las autoridades den seguimiento puntual a sus denuncias.

Acciones de la autoridad

En el lugar se mantuvo presencia de seguridad para resguardar el orden, mientras que personal administrativo recibió un pliego con sus peticiones. De acuerdo con lo informado, las quejas serán canalizadas a las instancias correspondientes para su revisión.