Alumnos del Jardín de Niños corren por la salud en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. — Entre risas, entusiasmo y mucha energía, alumnos del Jardín de Niños Héroes de la Independencia participaron en la Carrera 1K por la Salud, una actividad que reunió a familias completas en torno a la promoción de hábitos saludables desde temprana edad.

Padres de familia y docentes acompañaron a los pequeños durante el recorrido, generando un ambiente de apoyo y convivencia que convirtió la jornada en una experiencia significativa más allá del ejercicio físico, fortaleciendo la unión entre comunidad y escuela.

A lo largo de la actividad se reflejó el interés de las familias por inculcar estilos de vida sanos, donde niñas y niños no solo se divirtieron, sino que también aprendieron sobre la importancia del movimiento, la disciplina y el trabajo en equipo.

Asistentes coincidieron en que este tipo de eventos dejan huella en los más pequeños, al motivarlos a mantenerse activos y reforzar valores que contribuyen a su desarrollo integral.

La Carrera 1K por la Salud fomenta la actividad física en los niños y sus familias.

La Carrera 1K por la Salud se llevó a cabo con la participación activa de los alumnos del Jardín de Niños, quienes demostraron su entusiasmo y energía durante el recorrido. Este evento no solo se enfocó en el ejercicio, sino también en la convivencia familiar y el fortalecimiento de la comunidad.

Padres y docentes apoyan a los pequeños en la Carrera 1K por la Salud en VILLA UNIÓN.

La presencia de padres y docentes fue fundamental para crear un ambiente de apoyo. La interacción entre familias y educadores permitió que los niños se sintieran motivados y respaldados, lo que enriqueció la experiencia del evento.

El evento refuerza la importancia de hábitos saludables desde la infancia.

La jornada no solo se trató de correr, sino de educar a los más pequeños sobre la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable. Este tipo de actividades son esenciales para inculcar valores que perduren en el tiempo.