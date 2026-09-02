Víctor Manuel Aguilera explicará subasta de AHMSA en audiencia pública

El síndico Víctor Manuel Aguilera comparecerá en una audiencia pública el próximo 8 de septiembre, a petición de Cargill, para explicar ante los acreedores la metodología, las bases de cálculo, los criterios utilizados y las operaciones realizadas dentro del proceso de subasta de Altos Hornos de México.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles informó que será el próximo martes a la 1 de la tarde cuando se lleve a cabo la audiencia pública, en la sede del juzgado, en la Ciudad de México.

La comparecencia fue solicitada mediante un escrito presentado por el apoderado de Cargill, quien pidió que el síndico exponga de manera pormenorizada los elementos utilizados para determinar la cuota concursal.

De acuerdo con el acuerdo judicial, Aguilera Gómez deberá explicar personalmente a los acreedores las bases de cálculo, los criterios empleados y las operaciones realizadas para arribar a las cantidades propuestas.

El juzgado señaló que la audiencia tiene como propósito salvaguardar el derecho de los interesados y proporcionar certeza, transparencia y verificabilidad a la distribución de los recursos.

La comparecencia ocurre en una etapa relevante del proceso de venta de AHMSA, previo a la subasta prevista para el 25 de septiembre, y después de que Cargill solicitara conocer a detalle los criterios empleados por la sindicatura.

La participación de Cargill cobra importancia debido a su condición de acreedor y a su interés en conocer los fundamentos de las cantidades propuestas y metodología aplicada dentro del procedimiento.

El juzgado precisó que la audiencia tendrá un carácter meramente informativo y constituye una herramienta que considera eficaz para el desarrollo del procedimiento.

Asimismo, ordenó hacer del conocimiento de los acreedores reconocidos de la empresa la celebración de la audiencia, para que, de convenir a sus intereses, comparezcan.

Aguilera Gómez deberá presentarse y, en caso de no hacerlo, el juzgado advirtió que podrá imponerle una multa de 120 veces UMA´s.