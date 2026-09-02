Carlos Villarreal Pérez confirma búsqueda de reelección en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez confirmó que buscará la reelección en 2027 para permanecer tres años más al frente del gobierno de Monclova, aunque señaló que esperará los tiempos que marque la ley y la ruta que defina su partido.

"Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para esa nueva oportunidad de que se siga desarrollando nuestra ciudad", afirmó.

Villarreal Pérez señaló que actualmente se encuentra en un proceso de análisis y toma de decisiones para definir, junto con su partido, la ruta rumbo a 2027.

"Está en nuestra ruta, está esperando los tiempos que marca la ley. Estamos esperando también lo que indique nuestro partido, la ruta legal correspondiente", expresó.

El alcalde destacó que, de concretarse la posibilidad, buscará dar continuidad al trabajo realizado durante su administración, así como fortalecer los proyectos para las familias de Monclova.

Consideró que existen áreas de oportunidad que deben atenderse mediante el trabajo municipal cotidiano y señaló que será importante continuar escuchando a la ciudadanía, fortalecer las acciones de gobierno y concretar nuevos proyectos.

Villarreal Pérez también destacó la coordinación que mantiene con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un gran aliado para enfrentar los retos regionales y municipales.

Aseguró que existe una sinergia entre ambos gobiernos y resaltó el trabajo conjunto para impulsar oportunidades para Monclova, la región Centro y el estado.

Asimismo, señaló que se ha buscado fortalecer alianzas con la iniciativa privada, tanto de Monclova y la región como a nivel estatal e internacional, con el objetivo de atraer oportunidades de desarrollo.

"Creo que el 2027 va a ser un gran, gran año para Monclova nuevamente y, en lo personal, pues estamos listos para cualquier reto que nos pongan, para ir por tres años más", afirmó.