Monclova: Supervisan trailas sin uso en la vía pública

Alrededor de 50 trailas son notificadas cada trimestre por permanecer sin funcionamiento en la vía pública, informó Amador Garza, director de Ingresos.

Explicó que el municipio supervisa las unidades para verificar que cuenten con los permisos correspondientes y que su instalación no genere obstrucciones en banquetas o vialidades.

Señaló que, en coordinación con Transporte y Vialidad, se da seguimiento a las trailas que permanecen cerradas. Cuando se detecta una unidad sin uso, se deja un aviso y, si el propietario no responde, se procede a retirarla.

Garza indicó que en Monclova existen alrededor de 250 trailas, de las cuales unas 100 están ocupadas. Explicó que algunos negocios de comida, frituras o venta de elotes trabajan por temporadas, por lo que las unidades pueden permanecer cerradas.

La revisión también se relaciona con el accidente ocurrido en la avenida Leandro Valle, donde una combi impactó una traila en la que se vendían alimentos. Garza señaló que la unidad resultó con mayores daños y que, afortunadamente, no había clientes afuera.

El funcionario agregó que los propietarios pueden acercarse a las áreas de Comercio y Transporte para solicitar prórrogas o buscar alternativas de ubicación, debido a la dificultad que representa trasladar las unidades.