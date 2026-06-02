Clausura de ExpoNopal 2026 en Nava con juegos gratuitos para niños

NAVA, COAH. – Familias de Nava fueron invitadas a participar en la clausura de la ExpoNopal 2026, evento que contempló una tarde especial de diversión para niñas y niños con acceso gratuito a juegos mecánicos en la Plaza Principal.

La actividad estuvo dirigida a menores de entre 4 y 12 años de edad, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes atracciones sin costo, en un ambiente de convivencia y entretenimiento para toda la familia.

Diversión para toda la familia

El evento se realizó de 6:00 a 8:00 de la tarde como parte de las actividades de cierre de una de las celebraciones más representativas del municipio, reuniendo a habitantes y visitantes en torno a la diversión y las tradiciones locales.