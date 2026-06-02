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Coahuila

Clausura de ExpoNopal 2026 en Nava con juegos gratuitos para niños

Niños de Nava disfrutaron de juegos mecánicos gratuitos en la clausura de ExpoNopal 2026, fomentando la convivencia familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 junio, 2026 - 05:08 p.m.
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      NAVA, COAH. – Familias de Nava fueron invitadas a participar en la clausura de la ExpoNopal 2026, evento que contempló una tarde especial de diversión para niñas y niños con acceso gratuito a juegos mecánicos en la Plaza Principal.

      La actividad estuvo dirigida a menores de entre 4 y 12 años de edad, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes atracciones sin costo, en un ambiente de convivencia y entretenimiento para toda la familia.

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      Diversión para toda la familia

      El evento se realizó de 6:00 a 8:00 de la tarde como parte de las actividades de cierre de una de las celebraciones más representativas del municipio, reuniendo a habitantes y visitantes en torno a la diversión y las tradiciones locales.

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