Conmemoran el Día de la Marina con ceremonia cívica en primaria de Allende

ALLENDE, COAH. – La comunidad educativa de la Escuela Primaria Martín Torres Padilla participó en una ceremonia cívica con motivo del Día de la Marina, fecha en la que se reconoce la labor que realizan miles de mujeres y hombres vinculados al sector marítimo en el país.

Ceremonia cívica en la Escuela Primaria Martín Torres Padilla

Durante el evento, estudiantes, docentes y padres de familia recordaron la importancia de esta conmemoración, considerada una de las más significativas para quienes contribuyen al desarrollo económico, comercial y de seguridad en las costas y mares de México.

Promoción de valores cívicos en Allende

La actividad también permitió fortalecer entre las nuevas generaciones los valores cívicos y el respeto por las fechas históricas que forman parte de la identidad nacional, en un ambiente de participación y convivencia dentro de la comunidad escolar.