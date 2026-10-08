Alertan a comerciantes de Nava por presunto robo en depósito

NAVA, Coahuila - Comerciantes de Nava mantienen la alerta luego de que un hombre que días atrás había sido señalado por un presunto robo en un Oxxo volviera a ser relacionado con otro hecho similar, ahora registrado en un depósito de la ciudad.

De acuerdo con reportes difundidos entre comerciantes, el individuo habría ingresado al establecimiento y presuntamente cometido un robo, situación que generó preocupación entre propietarios y trabajadores de negocios ubicados principalmente en las colonias Independencia y Progreso.

Tras el nuevo señalamiento, comerciantes comenzaron a compartir la información entre establecimientos de la zona para mantenerse atentos ante la posible presencia de personas sospechosas.

Los comerciantes hicieron un llamado a reforzar las medidas de seguridad, mantenerse comunicados y reportar cualquier situación irregular, especialmente durante los horarios de mayor movimiento en los establecimientos. Hasta el momento, los señalamientos deberán ser investigados por las autoridades correspondientes, quienes determinarán si existe responsabilidad y las condiciones legales que correspondan.