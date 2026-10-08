Paramédicos de Coahuila llegan a la final nacional de trauma

MONCLOVA, COAH.- La preparación y capacidad de respuesta de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana de Coahuila quedaron de manifiesto durante la Competencia Nacional de Atención Prehospitalaria de Trauma (PHTLS), donde el equipo estatal avanzó hasta la etapa final.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana, celebrada en Aguascalientes, y reunió a representantes de diferentes delegaciones del país para poner a prueba sus conocimientos y habilidades en la atención de pacientes traumatizados.

Integrantes del Equipo Coahuilense

El equipo de Coahuila estuvo conformado por Luis Felipe Vera, representante de Ciudad Acuña, así como Irving Liñán, Héctor Cobas, Emilio Muñoz y Julio Romo, de Monclova.

Durante las distintas etapas, los paramédicos enfrentaron escenarios diseñados para evaluar su capacidad de respuesta, conocimientos clínicos, toma de decisiones y coordinación ante situaciones de emergencia.

Uno de los principales retos fue la etapa de conocimientos, en la que los representantes de Coahuila consiguieron avanzar hasta la fase final de la competencia nacional, superando las diferentes pruebas planteadas durante el encuentro.

Desafíos en la Competencia

La participación del equipo coahuilense puso de manifiesto el nivel de preparación que exige la atención prehospitalaria, además del trabajo coordinado que realizan los paramédicos para responder ante situaciones de emergencia.

Desde Ciudad Acuña y Monclova, los representantes llevaron el nombre de Coahuila a esta competencia nacional, donde demostraron parte de las habilidades y conocimientos que aplican diariamente durante su labor de atención y auxilio.

Su llegada a la etapa final representó un motivo de orgullo para las delegaciones de Cruz Roja Mexicana en el estado y un reconocimiento al esfuerzo, capacitación y vocación de servicio de sus integrantes.