CABEZA PRINCIPAL

Convocan a marcha por

la mujer y la vida

La Vicaría local y Pro Life Army invitan a la comunidad a marchar este sábado de Merco Carranza al Cristo de La Bartola a favor de la paz.

DIANA ORTIZ / LA VOZ

Integrantes de la Vicaría de la Iglesia católica en la región, en conjunto con la organización juvenil Pro Life Army, convocaron a la comunidad en general a participar este próximo sábado en la marcha nacional en favor de la mujer, la protección de la vida y la construcción de la paz.

En rueda de prensa, los presbíteros Osvaldo Valdez, vicario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Frontera, y Antonio Coss, párroco de San José Obrero, junto con las integrantes del comité organizador Argentina Vázquez y Mayela Vázquez, explicaron que la movilización busca replicar la iniciativa nacional y visibilizar la dignidad de la mujer y el valor de la vida humana.

El contingente partirá a las 5:00 de la tarde desde el estacionamiento de la tienda Merco Carranza para avanzar por las principales arterias hasta llegar al Cristo de La Bartola. Al concluir el recorrido, se presentarán testimonios de familias y jóvenes orientados a promover entornos de paz y rechazo a la violencia.

Para esta edición, los organizadores proyectan una asistencia de entre 300 y 400 personas. Destacaron que en la marcha anterior se reunieron entre 400 y 500 asistentes, en su mayoría jóvenes, además de familias completas.

Inclusión y participación

Finalmente, aclararon que, aunque la Pastoral Juvenil colabora activamente con Pro Life Army en la logística, el evento está abierto a toda la ciudadanía, sin distinción de edad, sexo o credo religioso, extendiendo la invitación a todas las personas que deseen sumarse como generadoras de paz en la sociedad.

Representantes religiosos y de Pro Life Army anunciaron la marcha sabatina que avanzará de Merco Carranza al Cristo de La Bartola.