Ciudadanos saturan Telcel en Monclova para registrar líneas telefónicas

Ciudadanos saturaron el Centro de Atención a Clientes de Telcel en Monclova para registrar sus líneas telefónicas con terminación cero, luego de que algunas fueran suspendidas por no completar el trámite dentro del plazo establecido.

Desde el pasado lunes, usuarios de telefonía celular acudieron a los centros de atención para realizar el registro de sus líneas ante el riesgo de que fueran suspendidas, al vencer el pasado 15 de agosto el plazo para el registro.

Cientos de ciudadanos formaron largas filas en el centro de atención de Telcel, luego de que sus líneas fueron suspendidas de manera temporal.

Entre los usuarios se encuentra San Juanita Torres, quien acudió para registrar un teléfono que utiliza para su trabajo y que, según explicó, necesita mantener activo para comunicarse diariamente con los operadores. "Tratamos de hacer el registro en línea, pero no pudimos porque el sistema está saturado y no nos daba acceso, por lo que decidimos venir aquí (Telcel) para hacer el registro", señaló al referirse al intento que realizó junto con su esposo desde antier para completar el registro a través de internet.

Mencionó que desde el pasado martes acudió al Centro de Atención, pero encontró una gran cantidad de personas y decidió regresar este miércoles, encontrándose con el mismo panorama. Explicó que el teléfono que buscaba registrar es nuevo y se lo entregaron recientemente en su trabajo, por lo que no había registrado la línea, sobre todo al ser un equipo nuevo, por lo que pensaba que ya lo habían hecho; en el caso de su línea personal, señaló que realizó el registro desde hace tres meses.

La saturación también llevó a otros ciudadanos a realizar el trámite de manera preventiva. Adolfo Elbet acudió al módulo para revisar el estatus de las líneas de su familia y evitar que alguna quede suspendida. Explicó que una de las líneas termina en "1" y todavía cuenta con el servicio, pero acudió porque el plazo para esos números vence a finales de mes y no quiere que se suspenda su línea. Mencionó que contar con un línea telefónica "Ya no es un lujo, es una necesidad", ante la importancia de mantenerse comunicado.

La saturación del Centro de Atención a Clientes generó molestia entre los ciudadanos, sobre todo al ser en su mayoría adultos mayores, que no pueden estar parados por largo tiempo.