Coahuila

Choque en el Periférico Luis Echeverría deja llamativa carambola sin heridos

Un intento fallido de rebase a alta velocidad provocó un impacto en cadena que involucró a cuatro autos y paralizó por minutos la circulación vial.

Por Marco Juarez - 27 febrero, 2026 - 11:42 a.m.
      SALTILLO, Coahuila.-En la mañana de este viernes, la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA) se convirtió en escenario de un accidente múltiple que, afortunadamente, solo dejó daños materiales después de que un conductor que circulaba con exceso de velocidad perdiera el control de su vehículo.

      Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, a la altura del Centro Metropolitano, cuando el operador de un Nissan March con placas de Nuevo León intentó adelantar a una camioneta Peugeot.

      Según testigos, al rebasar imprudentemente, su unidad golpeó a la camioneta, la cual saltó el camellón central y terminó proyectándose contra otros dos automotores: un Mini Cooper y un Nissan Sentra.

      Pese a la violencia del impacto y la magnitud de los daños en los cuatro vehículos involucrados, no se reportaron lesionados.

      Elementos de Tránsito Municipal llegaron al sitio para ordenar el retiro de las unidades y facilitar el flujo vehicular, que estuvo interrumpido por varios minutos. Las autoridades también realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      Accidentes por velocidad representan un riesgo constante en las principales avenidas de la región, poniendo de manifiesto la importancia de respetar los límites establecidos y manejar con precaución, especialmente en horas de alta afluencia vehicular.

