Color, tradición y homenaje en el concurso de Catrinas y Catrines de Nava

NAVA, COAH. – En una tarde llena de tradición, color y convivencia, el Comité Municipal del PRI Nava Coahuila llevó a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines Vivientes, acompañado de un altar de muertos en honor a la reconocida priista Margarita Sosa, recordada por su compromiso y aportación al partido y a la comunidad.

El evento se realizó en el Salón La Bodega y reunió a decenas de familias navenses que disfrutaron de la creatividad y talento de los participantes. Niños, jóvenes y adultos mostraron su ingenio al caracterizar a las tradicionales Catrinas y Catrines, mientras que el altar rindió homenaje a Margarita Sosa, decorado con fotografías, flores y elementos típicos de la ofrenda.

Durante la actividad, los asistentes también participaron en dinámicas culturales, juegos y concursos que fomentaron la convivencia familiar y reforzaron el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad.

Asimismo, se promovió la participación de los jóvenes en la preservación de las tradiciones mexicanas, destacando la importancia de mantener vivas estas celebraciones que forman parte del patrimonio cultural de Nava.