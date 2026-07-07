Detienen a Jesús N por detonaciones en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Jesús Francisco N, alias "El Pancho", luego de que presuntamente accionó un arma de fuego en la vía pública, sobre la calle Miguel Bernal de la colonia Del Seis, en Nueva Rosita.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre, de 56 años de edad, presentó un estado de emoción violenta y realizó varios disparos con un revólver calibre .22.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde el individuo presuntamente accionó el arma en repetidas ocasiones, lo que motivó la intervención de los agentes investigadores.

Tras su detención, Jesús Francisco N fue asegurado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para el inicio de las investigaciones y la integración de la carpeta correspondiente.

La persona detenida enfrenta señalamientos por el presunto delito de portación de arma prohibida, conforme a la información proporcionada por las autoridades.