Refuerzan limpieza en Compuertas Chicas para prevenir inundaciones en Zaragoza

ZARAGOZA, Coah.– Los trabajos de limpieza en el cauce que conduce a las Compuertas Chicas, ubicadas en la colonia Infonavit, continúan con el objetivo de retirar maleza, ramas y otros materiales que puedan obstruir el paso del agua.

Estas acciones forman parte de las labores preventivas que se realizan durante la temporada de lluvias, ya que mantener despejada esta zona ayuda a disminuir el riesgo de taponamientos y favorece el adecuado desalojo del agua en caso de precipitaciones intensas.

Los trabajos son realizados por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que contribuye al mantenimiento de una de las áreas hidráulicas más importantes para este sector del municipio.

Los trabajos de limpieza son parte de las acciones preventivas durante la temporada de lluvias.

Habitantes de la colonia señalaron que estas labores representan una medida preventiva importante, pues ayudan a conservar el cauce en mejores condiciones y brindan mayor tranquilidad a las familias que viven en las inmediaciones.

Habitantes de la colonia Infonavit destacan la importancia de mantener el cauce despejado.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar arrojar basura o escombros al cauce, ya que estas acciones pueden obstaculizar el flujo del agua y aumentar el riesgo de inundaciones durante las lluvias.

Las autoridades piden a la población no arrojar basura al cauce para evitar obstrucciones.