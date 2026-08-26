Claudia Sheinbaum condiciona reunión con Trump y evalúa G20 en Miami

Claudia Sheinbaum condicionó una reunión con Donald Trump a lograr acuerdos y analiza asistir al G20 en Miami.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de reunirse personalmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque aclaró que el encuentro podría concretarse cuando existan avances en los principales temas de la agenda bilateral.

A pocos días de presentar su segundo informe de gobierno, la mandataria explicó que México mantiene comunicación constante con Washington para atender asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y aranceles.

Comunicación constante entre México y Estados Unidos

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para una nueva reunión presencial, Sheinbaum aseguró que la comunicación con la Casa Blanca se mantiene de manera constante.

La presidenta señaló que ha sostenido 21 llamadas telefónicas con Trump, además de coincidir con él durante el Mundial de Fútbol, primero en el sorteo de grupos y posteriormente en la final del torneo.

Los contactos no se limitan a los mandatarios. Los equipos de ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre los asuntos pendientes y buscan avanzar en las negociaciones que involucran la relación comercial y la seguridad entre México y Estados Unidos.

"Hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica. Cuando sea oportuno, pues iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación", afirmó.

Equipo mexicano negocia en Washington

Mientras Sheinbaum mantiene la comunicación directa con Trump, integrantes de su gabinete realizan gestiones en Washington.

La presidenta informó que el secretario de Economía se encuentra en la capital estadounidense acompañado por representantes diplomáticos mexicanos y asesores del sector empresarial.

Las conversaciones están relacionadas principalmente con el tratado comercial y los aranceles que afectan a productos mexicanos. También participa en estas gestiones el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encuentra en Estados Unidos.