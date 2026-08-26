Sin acuerdo: Lizbeth N. sería enviada al Cereso de San Pedro

CASTAÑOS, COAH.- Aún no existe un acuerdo reparatorio en el caso de Fundación Frichem, mientras continúan aportándose pruebas a la investigación y se determina la cuantificación de los daños, informó Ana Márquez, representante de Fundación Milma y de asociaciones protectoras de animales de la Región Centro.

La activista señaló que, de no concretarse un acuerdo, Lizbeth N., quien permanece en las celdas del C4, deberá ser trasladada este jueves al Cereso de San Pedro para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General del Estado.

La medida fue establecida por un periodo de dos meses.

Márquez explicó que, durante este tiempo, las asociaciones concentrarán sus esfuerzos en la recuperación de los 51 perros que permanecen con vida de los 53 animales rescatados.

"Estamos ahorita enfocadas en estabilizarlos, en que ganen peso y en empezar a hacer el trabajo que no se hizo", señaló.

Precisó que la prioridad es mantener con vida a los animales, para posteriormente esterilizarlos y buscarles un hogar mediante procesos de adopción.

Mientras tanto, los asesores legales de las asociaciones continuarán con el seguimiento de la investigación y la parte jurídica del caso.

Búsqueda de los perros desaparecidos

Buscan a 12 perros

La representante de las asociaciones reveló además que ya se han presentado familias que buscan a animales que habían dejado bajo el cuidado de Fundación Frichem.

Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer proveniente de Saltillo, quien hace aproximadamente dos años encomendó 14 animales al cuidado de la fundación.

Tras revisar fotografías de los perros fallecidos, únicamente pudieron identificar a dos que eran de su propiedad.

"Estamos buscando dónde están los otros 12", explicó Márquez, al señalar que la mujer se encuentra consternada por desconocer el paradero de los animales que había confiado a la fundación.

La activista reconoció que el proceso es complejo, pues además de atender a los perros sobrevivientes, las asociaciones buscan determinar qué ocurrió con otros animales que fueron entregados al cuidado de Frichem.

Información sobre otros posibles lugares

Sobre versiones acerca de otro sitio ubicado en la misma colonia donde presuntamente también habría perros, Márquez confirmó que la información ya fue comunicada a la Fiscalía, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, reiteró, no existe un acuerdo reparatorio formalizado.