Carlos Villarreal se reúne para fortalecer la seguridad en Monclova

Los municipios de la Región Centro-Desierto buscan fortalecer sus corporaciones policiacas con más elementos, como parte de los acuerdos establecidos en el Comité Estatal de Seguridad.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que sostuvo una nueva reunión con el responsable de capacitación y de los controles de confianza, con quien acordó dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Comité Estatal de Seguridad realizado en diciembre pasado.

Explicó que los resultados de los trabajos desarrollados durante el año serán presentados en diciembre, mientras que la Región Centro-Desierto mantiene el objetivo de incrementar el número de elementos policiacos que requiere para 2027.

En el caso de Monclova, Villarreal Pérez señaló que, de acuerdo con los últimos estudios, el nivel óptimo de policías para el municipio ronda los 430 elementos. Precisó que este año la corporación municipal prevé alcanzar entre 410 y 415 policías, por lo que todavía quedaría por debajo del indicador de 1.8 policías por cada mil habitantes establecidos por el Secretariado Ejecutivo Nacional.

El alcalde indicó que la meta para 2027 es superar los 500 policías municipales, con lo que Monclova rebasaría el número requerido por el indicador nacional. "Este año vamos a llegar a los 410, nos vamos a quedar cortos del 1.8 a razón de 15 o 20 policías y el año que entra vamos a lograr esa meta que nos trazamos a inicio de gobierno, que es llegar a los 500", señaló.