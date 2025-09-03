Polémica en Allende por cobro de mesas VIP en festejos patrios

ALLENDE, COAHUILA. – La administración municipal 2025–2027 generó controversia al anunciar la venta de mesas "VIP" para los festejos patrios del 14 y 15 de septiembre, en los que se presentará la agrupación musical El Poder del Norte.

La promoción se realizó a través de la página oficial del municipio, despertando cuestionamientos entre ciudadanos sobre la legalidad, justificación y transparencia de la medida.

El evento tendrá lugar en la explanada de la presidencia municipal, un espacio público que tradicionalmente es de acceso libre. Sin embargo, cada mesa tiene un costo aproximado de 4 mil pesos para cuatro personas, incluyendo una cubeta de cerveza, lo que ha causado molestia entre los vecinos y generado dudas sobre el destino de los recursos recaudados.

Cabe señalar que las autoridades municipales habían solicitado al Cabildo la aprobación de casi 1.5 millones de pesos para cubrir los gastos de las agrupaciones musicales y otros servicios vinculados a la celebración. No obstante, no se proporcionó un desglose detallado de los costos de cada presentación ni de cómo se distribuirán los fondos.

La falta de información ha intensificado la incertidumbre entre la población, que exige mayor claridad en el manejo de los recursos públicos.

Vecinos han cuestionado la decisión del alcalde Ricardo Treviño Guevara, advirtiendo que cobrar por zonas exclusivas en un evento financiado con recursos municipales podría afectar la confianza ciudadana y sentar un precedente preocupante en la administración local.