Critican Gasto de 1.3 Millones en Fiestas Patrias en Allende

ALLENDE, COAH. – Para las próximas Fiestas Patrias, el municipio de Allende destinará 1 millón 300 mil pesos en la contratación de un conjunto musical y pirotecnia, según información difundida en redes sociales.
El grupo encargado de amenizar el evento será Los Hermanos Barrón, quienes recibirán al menos 100 mil pesos por su participación. Sin embargo, esto ha generado dudas sobre el destino del resto del presupuesto: ¿se invertirá íntegramente en pirotecnia o hay otros conceptos no revelados?
Algunos ciudadanos cuestionan si las facturas podrían estar infladas para encubrir gastos adicionales, lo que ha encendido el debate sobre el uso responsable de los recursos públicos.
La cifra ha sido duramente criticada por vecinos y usuarios en redes, quienes consideran que el dinero podría emplearse en obras públicas, servicios básicos o infraestructura social más urgente para la comunidad.
La falta de transparencia en el manejo del presupuesto municipal continúa siendo el punto más señalado por quienes siguen de cerca la organización de estas celebraciones patrias.