Critican Gasto de 1.3 Millones en Fiestas Patrias en Allende

ALLENDE, COAH. – Para las próximas Fiestas Patrias , el municipio de Allende destinará 1 millón 300 mil pesos en la contratación de un conjunto musical y pirotecnia , según información difundida en redes sociales .

El grupo encargado de amenizar el evento será Los Hermanos Barrón , quienes recibirán al menos 100 mil pesos por su participación. Sin embargo, esto ha generado dudas sobre el destino del resto del presupuesto : ¿se invertirá íntegramente en pirotecnia o hay otros conceptos no revelados?

Algunos ciudadanos cuestionan si las facturas podrían estar infladas para encubrir gastos adicionales , lo que ha encendido el debate sobre el uso responsable de los recursos públicos .

La cifra ha sido duramente criticada por vecinos y usuarios en redes, quienes consideran que el dinero podría emplearse en obras públicas , servicios básicos o infraestructura social más urgente para la comunidad.