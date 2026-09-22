Cuentacuentos promueve la inclusión y la lectura entre alumnos del CAM 37

Zaragoza, Coah.- Entre cuentos, imaginación y convivencia, niñas y niños del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 37 participaron en la actividad de cuentacuentos "La Rana Amarilla", realizada como parte de las actividades del Mes de la Discapacidad.

La jornada estuvo a cargo de la maestra María José Garza y fue organizada por la Biblioteca Juanita Flores Vda. de Teissier, con el apoyo del DIF Municipal, con el propósito de ofrecer a los alumnos una actividad diferente y acercarlos a la lectura de una manera divertida.

Durante el encuentro, los estudiantes disfrutaron de una historia que permitió fomentar la imaginación y el aprendizaje, además de generar un espacio de convivencia en el que la lectura se convirtió en una herramienta para fortalecer la inclusión.

Este tipo de actividades permiten que niñas y niños tengan acceso a espacios culturales y educativos adaptados a la convivencia, al tiempo que se promueve entre la comunidad una mayor participación e integración de las personas con discapacidad.

Las acciones forman parte de las actividades impulsadas en Zaragoza durante el Mes de la Discapacidad, con el objetivo de generar momentos de aprendizaje y convivencia para los estudiantes del CAM No. 37.