Excolaboradores cuestionan condiciones laborales en el Ayuntamiento de Nava

NAVA, COAH.- La salida de trabajadores de distintas áreas del municipio ha generado cuestionamientos sobre las condiciones laborales al interior de la administración, luego de que algunos excolaboradores hicieran públicos los motivos que los llevaron a dejar sus puestos.

Uno de los casos expuestos recientemente es el de Efraín Moreno, quien señaló que decidió renunciar por iniciativa propia para conservar su dignidad y relacionó su decisión con el ambiente de trabajo y el trato recibido dentro de la Presidencia Municipal.

¿Qué denuncias se han presentado?

También se encuentra el caso de Mariia Rosa De Corpus, quien denunció públicamente presuntas situaciones de acoso laboral durante su paso por el DIF, la Casa de Cultura y la Biblioteca 2 de Agosto. Entre sus señalamientos mencionó cargas de trabajo que consideró excesivas, dificultades para realizar trámites médicos y situaciones que, asegura, afectaron considerablemente su bienestar.

Contexto de las renuncias en la administración

Las expresiones de ambos excolaboradores se suman a un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones laborales y la situación financiera que enfrenta el municipio. Los señalamientos corresponden a las versiones de quienes los hicieron públicos y, hasta el momento, no representan por sí mismos una resolución sobre posibles responsabilidades.