Coahuila

Nava reúne a líderes de los Cinco Manantiales en la Cumbre Global de Liderazgo

Los asistentes destacaron la importancia de generar espacios de diálogo para el crecimiento comunitario.

Por Alberto Ibarra Riojas - 06 febrero, 2026 - 03:24 p.m.
      Nava, Coah.— El municipio de Nava fue sede de la Cumbre Global de Liderazgo, un encuentro que reunió a ministros de culto y líderes comunitarios de la región de los Cinco Manantiales, con el propósito de reflexionar, compartir experiencias y fortalecer el liderazgo social.

      Durante la jornada se desarrollaron diversas ponencias y dinámicas enfocadas en la unidad, el trabajo colaborativo y el compromiso con las comunidades, lo que permitió generar un espacio de diálogo y aprendizaje entre los asistentes.

      El evento contó con la participación de líderes de la región norte, quienes estuvieron a cargo de la presentación y conducción de las actividades, destacando la importancia de impulsar valores que fortalezcan el tejido social y promuevan una convivencia más solidaria.

      La cumbre concluyó con un llamado a continuar generando espacios de encuentro que contribuyan al crecimiento personal y colectivo, reforzando el liderazgo como una herramienta clave para el bienestar comunitario.

