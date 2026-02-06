Le iba a quemar su auto Aterroriza a su ex con réplica de escuadra

MONCLOVA, COAH.— Una rápida movilización policiaca durante la madrugada dejó como saldo la detención de un hombre acusado de amenazar a su ex pareja con una escuadra y causar daños a su vehículo, en hechos registrados en la colonia Guadalupe.

El reporte por presunta violencia familiar fue recibido alrededor de las 01:40 horas, lo que movilizó a oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia. La alerta señalaba disturbios en un domicilio ubicado en la calle Maracaibo número 230, entre las avenidas Brasil y Deportiva.

Al arribar minutos después, los agentes observaron en el exterior a un hombre junto a un Cadillac blanco. El sujeto fue identificado como Franco Ferriño Múzquiz, de 45 años de edad. Mientras era abordado por los oficiales, salió del domicilio una mujer que pidió precaución y advirtió que se trataba de su ex pareja y que presuntamente estaba armado, además de haberla amenazado con incendiar su automóvil.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó retirarse corriendo, pero fue alcanzado y asegurado. Durante la revisión preventiva, los elementos le encontraron fajada a la cintura una réplica de arma de fuego tipo escuadra en color negro, así como un encendedor.

La afectada, identificada como Gladys Amanda Cárdenas Leyva, declaró que minutos antes escuchó ruidos y al asomarse vio a su ex pareja golpeando su vehículo y dañando un cristal lateral. Indicó que al reclamarle, el hombre la amenazó y roció el automóvil con un líquido, advirtiendo que lo prendería fuego. Al observar lo que parecía ser un arma en su cintura, decidió resguardarse y llamar a emergencias.

Tras recabar el señalamiento directo, los oficiales procedieron con la detención formal del sospechoso por su probable participación en el delito de violencia familiar y lo que resulte. Fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para certificación médica y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera.