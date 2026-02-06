¡Estaba convulsionando! Agilizan Tránsitos llegada de niño al IMSS

MONCLOVA, COAH.— Una rápida intervención de oficiales de Tránsito Municipal permitió que un menor con fuertes convulsiones llegara a tiempo a recibir atención médica, luego de que su madre solicitara apoyo urgente cuando se dirigía a la Clínica 7 del IMSS, por las calles de la Zona Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando Nayla Luna interceptó a agentes viales para pedir que le abrieran paso al automóvil Nissan Versa color gris en el que trasladaba a su hijo Dominic ´N´, quien presentaba convulsiones derivadas de una alta temperatura.

De acuerdo con el reporte, la madre explicó que el niño comenzó a presentar fiebre elevada y repentinamente entró en crisis, por lo que decidió trasladarlo de inmediato por sus propios medios a la Clínica 7 del Seguro Social.

Acciones de la autoridad

Al percatarse de la gravedad de la situación, los oficiales activaron apoyo vial y realizaron un traslado escoltado, despejando el tránsito en diferentes cruces para reducir tiempos de llegada y evitar contratiempos durante el trayecto.

Gracias a la intervención, el vehículo logró arribar con rapidez al área de urgencias, donde personal médico recibió al menor y lo ingresó para su valoración y atención especializada.

Detalles confirmados

Los agentes permanecieron en el sitio hasta confirmar que el niño había quedado dentro del nosocomio bajo cuidado de los especialistas, concluyendo así la maniobra de auxilio.