Toma protesta Oscar Guajardo Como director de la EBURR

Mediante acto protocolario se llevó a cabo en esta ciudad la Toma de Protesta del ingeniero Oscar Alberto Guajardo Suárez, como director electo de la Escuela de Bachilleres Urbano Riojas Rendón (EBURR) para el período 2026-2029.

La ceremonia se realizó en el Centro Universitario de Informática (INFOTECA) y fue presidida por el rector de la UAC, Mtro. Jesús Octavio Pimentel Martínez.

Es importante mencionar que el director de la institución rindió protesta previamente ante el Honorable Consejo Directivo de dicha institución, por lo que el presente acto revistió un carácter protocolario.

En su mensaje, el ingeniero Oscar Alberto Guajardo dijo que es un honor asumir el cargo de director de dicha institución y agradeció la confianza depositada en él para encabezar esta responsabilidad.

Afirmó que, asume el compromiso con respeto, vocación y la firme convicción de trabajar en beneficio de toda la comunidad escolar en dicha institución.

"Trabajaremos en conjunto directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para consolidar una institución sólida, innovadora y comprometida. A los estudiantes les digo: este es su espacio, su oportunidad de crecer, de aprender y de construir su propio camino", expresó.

A la vez, aprovechó para invitar a docentes y personal administrativo, a sumar esfuerzos, mantener el diálogo abierto y construir una comunidad educativa de la que todos se sientan orgullosos.

Al tomar uso de la voz, el rector Jesús Octavio Pimentel Martínez señaló que esta ceremonia, representa un compromiso con la universidad, con las familias de esta ciudad y con los estudiantes.

Exhortó al nuevo director a honrar el emblema que recibió y representarlo con orgullo y valentía, reconociendo además la copiosa votación que obtuvo Guajardo Suárez en el proceso de elección.

En dicha ceremonia se contó además con la presencia del ingeniero, Luis Carlos Talamantes Arredondo, coordinador de la Unidad Norte de la UAC; en representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez, acudió el asesor jurídico del Ayuntamiento, Lic. Sergio Camacho Huerta; directores y directoras de las diferentes escuelas y facultades, funcionarios y funcionarias de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Norte.

De igual forma, atestiguaron este acto, miembros de la comunidad universitaria y el honorable consejo directivo quien fungió como colegio electoral de este proceso institucional, planta docente, personal administrativo y alumnado de la Escuela de Bachilleres Urbano Riojas Rendón pues es a través de su compromiso que dicha institución, consolida su identidad y fortaleza en su misión educativa.