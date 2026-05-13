Emiten recomendaciones ante intenso calor en la región de los Cinco Manantiales

Morelos, Coah.– Ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la región de los Cinco Manantiales, autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones a la ciudadanía para prevenir golpes de calor y complicaciones de salud derivadas de las condiciones extremas.

Se informó que durante esta semana se esperan temperaturas elevadas en distintos municipios de la región, por lo que se exhortó a la población a mantenerse hidratada de manera constante, especialmente a niños y adultos mayores, quienes son considerados los más vulnerables ante el intenso calor.

Recomendaciones de Protección Civil

Entre las medidas preventivas, se recomienda evitar la exposición prolongada a los rayos solares, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de procurar mantener espacios ventilados y frescos dentro de los hogares.

También se pidió a la ciudadanía estar atenta a síntomas como mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida o signos de deshidratación, ya que podrían tratarse de un golpe de calor.

Consejos para la población

Asimismo, se aconseja evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y consumir alimentos nutritivos durante esta temporada.