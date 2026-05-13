Contactanos
Coahuila

Emiten recomendaciones ante intenso calor en la región de los Cinco Manantiales

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 mayo, 2026 - 03:12 p.m.
Emiten recomendaciones ante intenso calor en la región de los Cinco Manantiales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Morelos, Coah.– Ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en la región de los Cinco Manantiales, autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones a la ciudadanía para prevenir golpes de calor y complicaciones de salud derivadas de las condiciones extremas.

      Placeholder

      Se informó que durante esta semana se esperan temperaturas elevadas en distintos municipios de la región, por lo que se exhortó a la población a mantenerse hidratada de manera constante, especialmente a niños y adultos mayores, quienes son considerados los más vulnerables ante el intenso calor.

      Recomendaciones de Protección Civil

      Entre las medidas preventivas, se recomienda evitar la exposición prolongada a los rayos solares, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de procurar mantener espacios ventilados y frescos dentro de los hogares.

      También se pidió a la ciudadanía estar atenta a síntomas como mareos, dolor de cabeza, piel enrojecida o signos de deshidratación, ya que podrían tratarse de un golpe de calor.

      Consejos para la población

      Asimismo, se aconseja evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas y consumir alimentos nutritivos durante esta temporada.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados