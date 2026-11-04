Carlos Villarreal Pérez viaja a Ciudad de México para gestiones educativas

El alcalde Carlos Villarreal Pérez viajará a la Ciudad de México para realizar gestiones ante el Senado de la República y el Tecnológico Nacional de México, con el objetivo de fortalecer los proyectos educativos y ampliar las oportunidades para los jóvenes.

El edil informó que sostendrá reuniones en ambas instituciones y que, al cierre de la semana, continuará con actividades relacionadas con infraestructura educativa, supervisiones y arranques de obra en Monclova.

Señaló que una de las prioridades de su administración es concluir los proyectos municipales en materia de agua potable, drenaje, pavimentación, recarpeteo, espacios públicos y unidades deportivas, además de dar continuidad a las acciones contempladas en la agenda del gobernador.

Acciones de la autoridad para fortalecer la educación en Monclova.

Como parte de estos trabajos, anunció que en los próximos días comenzará la rehabilitación de tres campos deportivos: El Mezquital, Asturias y el Parque de las Américas. Explicó que estas obras forman parte de un paquete de seis espacios deportivos que serán intervenidos con recursos del programa En Equipo le Entramos, con el propósito de mejorar las instalaciones para beneficio de la población.

Villarreal también destacó las gestiones realizadas por el gobernador ante la Federación para incorporar cuatro preparatorias y fortalecer la oferta educativa de nivel medio superior.

Detalles sobre la rehabilitación de campos deportivos en Monclova.

En cuanto a los trabajos que se desarrollan en el entorno del auditorio, indicó que se realizan adecuaciones para dejar el espacio a un solo nivel y convertirlo en una unidad deportiva inclusiva. Las labores contemplan mejoras en los accesos, el área de comida y parte del estacionamiento, además de trabajos en las trincheras y el perímetro del auditorio para encauzar internamente el agua de lluvia.

El alcalde señaló que en ese espacio se determinó realizar la entrega de su segundo informe de Gobierno a la ciudadanía.