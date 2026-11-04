Condicionan pago a trabajadores para venta de AHMSA

Cualquier esquema de reestructuración, venta o transferencia de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) deberá priorizar por ley la liquidación y pago a los trabajadores antes que las garantías de otros acreedores, aseveró Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

De cara al vencimiento de los plazos fijados por el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles para que acreedores garantizados como Cargill y Banco Afirme presenten el informe de la conformación de un consorcio inversionista, el dirigente sindical señaló que existe confianza en que cumplan con los requerimientos judiciales para evitar un remate a menor costo.

"El que se quede con la empresa, ya sean ellos o sea otro inversionista, tiene que cumplir con el pago de los trabajadores; es lo principal. Nadie puede tomar ni siquiera esas garantías si antes no se liquida a los trabajadores", puntualizó Leija Escalante.

¿Qué consecuencias tendría la falta de documentación?

El líder gremial explicó que de no presentarse la documentación requerida por la autoridad mercantil, el proceso derivaría en alternativas de venta o subasta con la consecuente devaluación de los activos, escenario que afectaría directamente a los propios acreedores financieros.

Respecto a la situación laboral de la plantilla desde el paro de operaciones en diciembre de 2022, el representante sindical lamentó el impacto económico y emocional acumulado en la base trabajadora, solicitando además que el Instituto Mexicano del Seguro Social flexibilice el acceso a esquemas de retiro como la Modalidad 40.

¿Qué derechos tienen los trabajadores fallecidos?

Finalmente, sobre la situación de los decesos registrados durante la contingencia laboral y las familias de los obreros acaecidos, Leija Escalante aclaró que los derechos laborales están a salvo e irán en primer orden de prelación legal para el cobro correspondiente.