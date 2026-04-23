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Coahuila

Roban cableado y luminarias en plaza recién rehabilitada en Nava

Vandalismo deja sin iluminación la placita Bicentenario y expone fallas en la vigilancia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 abril, 2026 - 02:48 p.m.
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      Nava, Coah.— Un nuevo acto de vandalismo dejó en evidencia la vulnerabilidad de los espacios públicos en el municipio, luego de que sujetos desconocidos robaran 200 metros de cableado y tres reflectores de la placita Bicentenario, área que recientemente había sido rehabilitada.

      El hecho no solo representa un golpe al esfuerzo por mejorar la imagen urbana, sino que además deja en penumbras el lugar, generando preocupación entre vecinos que advierten sobre el riesgo que implica la falta de iluminación y la aparente ausencia de vigilancia en la zona.

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      Aunque autoridades municipales señalaron que los daños serán reparados, ciudadanos cuestionaron que estos hechos se repitan, al considerar insuficientes las medidas de seguridad para proteger los espacios públicos y evitar que el patrimonio común siga siendo blanco de robos.

      Finalmente, se hizo un llamado a la población para reportar cualquier actividad sospechosa, mientras persiste la exigencia de acciones más firmes por parte del municipio para prevenir este tipo de incidentes.

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