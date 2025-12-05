Señalan presunto uso indebido de vehículo oficial en Allende; ciudadanía exige explicaciones

Allende, Coah.— Habitantes del municipio denunciaron el presunto uso de una unidad oficial del Ayuntamiento para transportar material hacia un terreno particular perteneciente a un empleado del área de Bacheo, situación que ha generado inconformidad y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el vehículo y la gasolina utilizados son propiedad del Municipio, lo que implicaría que bienes pagados con los impuestos de los allendenses estarían siendo destinados a fines ajenos al servicio público. La evidencia fue enviada por un ciudadano que captó el hecho y decidió hacerlo público.

¿Qué ocurrió con la unidad oficial en Allende?

Los señalamientos se dirigen directamente al alcalde Ricardo Treviño Guevara, a quien piden una explicación sobre el presunto beneficio otorgado a personal allegado. Los denunciantes llamaron a la ciudadanía a reflexionar si este acto representa un uso correcto de los recursos municipales o un posible abuso de autoridad.