Mujer de 84 años fallece en Saltillo tras malestar repentino

SALTILLO, COAHUILA.- Una mujer de 84 años perdió la vida la mañana de este viernes después de sufrir un repentino malestar en su vivienda ubicada en la colonia 15 de Septiembre, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, sus familiares decidieron trasladarla de inmediato en un vehículo particular hacia la estación de bomberos de la colonia Morelos, en busca de atención urgente.

Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos detectaron que la adulta mayor ya no presentaba signos vitales.

Detalles sobre el malestar de la mujer

Aunque el personal de emergencias realizó maniobras de reanimación, solo pudieron confirmar su fallecimiento, que fue catalogado como muerte natural.

Elementos de la Policía de Saltillo y de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La mujer había sido encontrada previamente desvanecida en el baño de su domicilio. Más tarde, personal de una funeraria realizó el levantamiento del cuerpo. Un hombre allegado a la familia necesitó atención médica tras sufrir una crisis nerviosa al conocer la noticia.

Acciones de los paramédicos en el lugar

