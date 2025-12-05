Coahuila mantiene cifras estables de VIH: 419 nuevos casos en 2024

SALTILLO, COAH.- Coahuila atraviesa un panorama estable en cuanto a la detección de casos de VIH, sin variaciones significativas respecto a años anteriores, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal.

Martha Romero Reyna destaca vigilancia epidemiológica constante

Martha Alicia Romero Reyna, Subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, confirmó que no existe ninguna alerta en la entidad y que las cifras se han mantenido dentro del mismo rango registrado en periodos previos.

Durante 2024 se identificaron 419 nuevos diagnósticos, y para 2025 la tendencia permanece prácticamente igual. Según Romero Reyna, este comportamiento se atribuye al sistema de vigilancia epidemiológica que opera de manera permanente en todo el estado, lo que facilita la detección temprana y la atención oportuna de las personas que resultan positivas. Recordó que este monitoreo ha sido constante desde los primeros casos reportados en los años ochenta.

Coahuila ocupa el lugar 21 en casos de VIH a nivel nacional

La funcionaria señaló que Coahuila se ubica en la posición 21 a nivel nacional entre los estados con menor número de casos registrados, indicador que refleja el impacto de las acciones preventivas, las campañas informativas y la promoción de pruebas rápidas enfocadas principalmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

Avances médicos mejoran calidad de vida de personas con VIH

Romero Reyna también destacó que, gracias a los avances médicos y al acceso generalizado a tratamientos antirretrovirales, las personas que viven con VIH han logrado alcanzar una mejor calidad de vida. Subrayó que, con atención adecuada y seguimiento médico continuo, la enfermedad se considera actualmente una condición crónica controlable.