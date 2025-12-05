Taxi incendiado en colonia Bellavista tras choque con camioneta

SALTILLO, COAHUILA.- Un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este lunes en la colonia Bellavista terminó con un taxi reducido a cenizas, luego de que una camioneta tipo Chevrolet pick up presuntamente ignorara un señalamiento de alto.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta avanzaba por la calle Primo de Verdad con dirección al poniente cuando su conductor no detuvo la marcha ante la intersección con Miguel Hidalgo. En ese momento, un taxi Nissan Tsuru que circulaba de norte a sur impactó contra el costado delantero de la camioneta.

El golpe provocó que el Tsuru comenzara a arder casi de inmediato. El conductor, identificado como Román Rodríguez González, logró salir a tiempo y resultó ileso, aunque su vehículo quedó completamente consumido por el fuego y fue declarado pérdida total.

Detalles del accidente en la colonia Bellavista

Cuerpos de Bomberos llegaron rápidamente para sofocar las llamas y enfriar ambos vehículos, evitando así que el incendio se extendiera a otras unidades o viviendas cercanas.

Acciones de Bomberos y Tránsito Municipal tras el incidente

Por su parte, elementos de Tránsito Municipal aseguraron el área, recabaron la información necesaria y ordenaron el traslado de las unidades a un corralón, donde quedarán bajo resguardo en tanto se determina la responsabilidad por los daños ocasionados.