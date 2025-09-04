Inversión récord en Clínica 7 del IMSS en Monclova

La Clínica 7 del IMSS en Monclova es, a nivel nacional, la unidad médica que más recursos recibe este año, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, tras reunirse con Valeriano Ibáñez, delegado del IMSS en Coahuila.

El edil explicó que los trabajos de climatización en el hospital registran avances importantes: el edificio B ya cuenta con la totalidad de equipos instalados, mientras que en el edificio A se iniciará esta semana la colocación del primer aire acondicionado, con la meta de concluir la sustitución total en un plazo de mes y medio a dos meses.

Además, se realiza una remodelación integral en cada uno de los pisos de la clínica. Villarreal Pérez destacó que estas acciones forman parte de un plan amplio de inversión que también contempla los elevadores, y cuyo proceso podría tardar entre 8 y 10 meses, con la expectativa de mostrar avances considerables hacia finales de este año y durante 2026.

"Son buenas noticias para Monclova. Estamos trabajando de la mano con el IMSS, con nuestro gobernador Manolo Jiménez, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía. Lo importante es mantener una comunicación constante para que los derechohabientes estén tranquilos y sepan que estas inversiones son en beneficio de todas las familias de la Región Centro-Desierto", señaló el alcalde.

El edil adelantó que en las próximas semanas se hará una visita de supervisión junto con el delegado del IMSS para constatar físicamente los avances de la obra y garantizar que los recursos se apliquen de manera efectiva.