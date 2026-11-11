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Coahuila

Denuncian vecinos emisiones de ceniza y humo negro de carboeléctricas en Nava

Habitantes alertan sobre el polvo que afecta viviendas y escuelas; piden inspecciones a las plantas.

Por Alberto Ibarra - 11 noviembre, 2026 - 03:53 p.m.
Habitantes de Nava manifiestan preocupación por la presencia de ceniza y humo negro que atribuyen a las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II.
Habitantes de Nava manifiestan preocupación por la presencia de ceniza y humo negro que atribuyen a las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II.
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      NAVA, Coahuila - La presencia de ceniza y emisiones de humo negro atribuidas a las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha generado preocupación entre habitantes de Nava por la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud.

      Impacto en la calidad del aire

      De acuerdo con las denuncias, el polvo oscuro llega a depositarse en patios, viviendas y espacios escolares, lo que obliga a las familias a realizar labores constantes de limpieza y mantiene la inquietud por la exposición cotidiana a estos residuos.

      Placeholder

      Entre los señalamientos se mencionan posibles fallas en los sistemas de filtración y el uso de carbón de baja calidad como factores relacionados con las emisiones. Sin embargo, estos aspectos requieren una revisión técnica y confirmación de las instancias correspondientes.

      Demandas de los vecinos

      Ante esta situación, los vecinos esperan que se realicen inspecciones para determinar el origen y alcance de las emisiones, así como las condiciones de operación de ambas plantas, y que se evalúen los posibles riesgos ambientales y sanitarios para las comunidades cercanas.

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