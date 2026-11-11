Denuncian vecinos emisiones de ceniza y humo negro de carboeléctricas en Nava

NAVA, Coahuila - La presencia de ceniza y emisiones de humo negro atribuidas a las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha generado preocupación entre habitantes de Nava por la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud.

Impacto en la calidad del aire

De acuerdo con las denuncias, el polvo oscuro llega a depositarse en patios, viviendas y espacios escolares, lo que obliga a las familias a realizar labores constantes de limpieza y mantiene la inquietud por la exposición cotidiana a estos residuos.

Entre los señalamientos se mencionan posibles fallas en los sistemas de filtración y el uso de carbón de baja calidad como factores relacionados con las emisiones. Sin embargo, estos aspectos requieren una revisión técnica y confirmación de las instancias correspondientes.

Demandas de los vecinos

Ante esta situación, los vecinos esperan que se realicen inspecciones para determinar el origen y alcance de las emisiones, así como las condiciones de operación de ambas plantas, y que se evalúen los posibles riesgos ambientales y sanitarios para las comunidades cercanas.