Restaurando Amor prepara posadas navideñas para niños de casas hogar

NAVA, Coahuila - Con motivo de su noveno aniversario, el grupo altruista Restaurando Amor prepara una serie de posadas y convivencias navideñas para niños de casas hogar de Nava y Morelos, con el propósito de compartir momentos de alegría durante la temporada decembrina.

Actividades programadas para las posadas

El programa contempla una posada para los integrantes de la agrupación el próximo 4 de diciembre en Nava. Posteriormente, el día 13 visitarán Casa Hogar Getsemaní, en Morelos, mientras que el 20 de diciembre realizarán otra convivencia con los habitantes de Casa Hogar Misericordia, en Nava.

Además, para enero de 2027 tienen prevista la tradicional partida de Rosca de Reyes con los integrantes del grupo.

Cómo colaborar con Restaurando Amor

Para llevar a cabo estas actividades, la agrupación hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con donativos de juguetes, dulces, alimentos, aportaciones económicas o cualquier otro apoyo en especie.

Bajo el lema "Navidad es compartir", Restaurando Amor busca mantener el espíritu de solidaridad y dar continuidad a nueve años de trabajo altruista en beneficio de la comunidad.