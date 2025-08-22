Denuncian maltrato y lucro en centros de rehabilitación: "Negocio disfrazado de religión"

Nava, Coah. – Enrique Gómez Santos, ciudadano que logró superar su adicción a las drogas y actualmente dedica su tiempo a orientar a jóvenes en situación de riesgo, denunció públicamente que los maltratos registrados en un centro de rehabilitación en Piedras Negras tienen su origen en prácticas de lucro y violencia al interior de estas instituciones.

"Los problemas empezaron porque había familias que no podían cubrir los pagos, y de ahí surgió el maltrato", explicó Gómez Santos, al señalar que algunas de estas organizaciones firman contratos por seis meses , pero expulsan a los internos a los tres y aún así exigen el pago completo .

"Eso no es ayuda, es un negocio disfrazado de religión, y lo más grave es que cuando hay violencia contra los jóvenes, se multiplica el problema", advirtió.

Gómez Santos también alertó que este tipo de situaciones podrían replicarse en otras ciudades de la región si no se atiende de manera seria y estructurada el tema de las adicciones, con un enfoque social y no meramente comercial.

Asimismo, lamentó no haber sido considerado en una reciente reunión con representantes de centros religiosos en Nava, a pesar de que impulsa proyectos sociales y deportivos dirigidos a jóvenes en riesgo. "Yo no quiero ser jefe ni director, solo quiero que mi comunidad tenga oportunidades y que los talentos de los muchachos no se pierdan por falta de apoyo", expresó.