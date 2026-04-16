Se apagó en silencio: la dura historia de "El Beto", marcada por la lucha, la enfermedad y el abandono de las calles

La historia de Sergio Alberto Santoyo Rivera, conocido como "El Beto", no terminó con un escándalo ni con violencia visible, sino en el más doloroso de los silencios: solo, enfermo y dentro de una camioneta que se convirtió en su último refugio.

La mañana de este miércoles, un olor penetrante alertó a vecinos de la colonia Occidental. Lo que parecía un hecho aislado se transformó en una escena desgarradora: el cuerpo sin vida de "El Beto", en avanzado estado de descomposición, fue encontrado dentro de un vehículo estacionado sobre las calles Oaxaca y Pedro Pruneda.

Detrás de ese hallazgo hay una vida marcada por la lucha constante. Durante años, Alberto enfrentó el alcoholismo, una batalla que inició desde joven y que, pese a múltiples intentos por superarla —incluyendo su asistencia a grupos de Alcohólicos Anónimos—, nunca logró vencer por completo.

Su hermana, Wendy Sarahí Santoyo, recordó que la última vez que lo vieron fue el lunes, cuando acudió a visitar a su familia. A pesar de vivir en la calle, "El Beto" nunca fue olvidado por los suyos, quienes lo apoyaban llevándolo constantemente al Seguro Social en busca de atención médica.

El hombre ya enfrentaba severas complicaciones de salud. Padecía cirrosis y presentaba daños en riñones y páncreas, condiciones que se agravaron con el tiempo. Incluso tenía programada una cirugía ante el IMSS, aferrado a la esperanza de sentirse mejor.

"Cuando la enfermedad avanzó más, él mismo pidió ayuda... quería mejorar", recordó su familia con dolor.

En sus mejores años, "El Beto" trabajó como albañil, pero su adicción terminó por arrebatarle estabilidad, salud y oportunidades. Aun así, dejó una familia: una esposa y un hijo que hoy enfrentan su pérdida.

La muerte de "El Beto" no solo deja luto, también expone una realidad que duele: la de quienes luchan en silencio contra las adicciones, sobreviven en el abandono y, muchas veces, se van sin que nadie escuche su último llamado de ayuda.