Carlos Villarreal se reúne con universidades para fortalecer la educación en Monclova

Con el objetivo de consolidar la planeación estratégica 2026 y fortalecer proyectos dirigidos al desarrollo académico y profesional de las y los jóvenes, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con directivos de preparatorias y universidades estatales, como parte de la coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez.

Durante el encuentro se revisaron programas y acciones que se desarrollarán de manera conjunta, estableciendo líneas de trabajo enfocadas en capacitaciones, actividades formativas y vinculación con el sector productivo, con el propósito de ampliar las oportunidades para la juventud de Monclova.

El alcalde destacó que la educación y la preparación profesional son pilares fundamentales para el crecimiento de la ciudad, por lo que su administración mantendrá una agenda cercana con las instituciones educativas.

"Estamos convencidos de que invertir en la educación y el talento de nuestras y nuestros jóvenes es apostar por el futuro de Monclova. Seguiremos trabajando en equipo con las instituciones educativas y con el gobernador Manolo Jiménez para que cuenten con más herramientas y mayores oportunidades", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones académicas, consolidando una agenda conjunta que impulse el desarrollo académico, profesional y personal de la juventud monclovense.