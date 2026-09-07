Le cortan la piel durante procedimiento estético

Una joven identificada como Pricila Treviño hizo pública su inconformidad contra un establecimiento de servicios estéticos, luego de asegurar que durante un procedimiento le fue cortada la piel con unas pinzas de cutícula, situación que, según relató, posteriormente le provocó inflamación y un intenso ardor en el área afectada.

A través de sus redes sociales, Treviño decidió compartir su experiencia y señaló que, además de lo que calificó como un procedimiento realizado sin las debidas precauciones, recibió un trato que consideró inadecuado por parte de una de las trabajadoras.

Procedimiento y Atención Recibida

De acuerdo con su testimonio, antes de iniciar el servicio advirtió que tiene piel sensible y pidió que se tuviera cuidado. Sin embargo, aseguró que la trabajadora habría realizado el procedimiento de manera poco cuidadosa y terminó cortándole la piel.

La joven afirmó que, al percatarse de lo ocurrido, la empleada habría reconocido lo sucedido, pero presuntamente lo hizo entre risas y con una actitud que Treviño consideró burlona, situación que incrementó su molestia.

"Me cortó la piel con las pinzas de cutícula, lo cual ahorita traigo inflamación y un ardor muy intenso en el área", relató en su publicación. Treviño también señaló que, al manifestar su inconformidad y advertir que compartiría públicamente su experiencia, habría recibido una respuesta que calificó como intimidante y en tono de burla.

La denunciante indicó que la encargada del establecimiento intervino y únicamente solicitó que concluyeran el servicio, sin que, según su versión, hubiera un llamado de atención hacia la trabajadora señalada.

Reacciones en Redes Sociales

La publicación generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde otras personas aseguraron haber tenido experiencias similares relacionadas con presuntos malos tratos o procedimientos que, desde su perspectiva, no fueron realizados adecuadamente.

Treviño aclaró que otra de las trabajadoras que la atendió tuvo una actitud diferente y hasta le ofreció una disculpa, hecho que reconoció públicamente.

Finalmente, la joven manifestó que cuenta con grabaciones de lo ocurrido y señaló que analiza la posibilidad de emprender acciones legales por la situación.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de la denunciante y no se cuenta con una postura pública del establecimiento sobre los hechos.