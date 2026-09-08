¡Indios Sioux conquistan el campeonato en Nava!

NAVA, COAH.- Los Indios Sioux de Nava se quedaron con el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de Novatos y Aficionados, luego de imponerse por marcador de 3 carreras a 2 a La Tribu de Villa Unión, en una final que mantuvo la emoción hasta el último out.

El encuentro resultó ser un duelo cerrado entre dos novenas que dejaron todo sobre el terreno de juego. Las pocas carreras que marcaron la diferencia reflejaron la intensidad con la que se disputó el campeonato.

Con el triunfo, los Indios Sioux celebraron junto a sus compañeros, familiares y aficionados que siguieron de cerca una temporada en la que cada juego representó una oportunidad para competir, convivir y mantener viva la tradición beisbolera de la región.

Además del campeonato por equipos, varios peloteros recibieron reconocimientos por su desempeño individual. Cristian Castañón, de Indios Sioux, fue distinguido como Pitcher Ganador del Torneo Campeón de Campeones, mientras que Javier Saucedo, también de la novena campeona, recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso.

Por parte de La Tribu de Villa Unión, Mario Bocanegra fue reconocido como jugador destacado, luego de su participación a lo largo de la competencia.

El cierre del torneo dejó una nueva celebración para los aficionados al béisbol de Nava y Villa Unión, así como el reconocimiento al esfuerzo de todos los jugadores y equipos que participaron durante la temporada.