Cae presunto responsable de abigeato agravado en Villa Unión

Villa Unión, Coah.— Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ernesto N, señalado por el delito de abigeato agravado, al haberse cometido en despoblado y con la participación de más de tres personas.

La detención se realizó en la calle Allende del municipio, luego de que la orden judicial permaneciera vigente desde el pasado 6 de febrero. El acusado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones forman parte del trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para atender el robo de ganado, un delito que impacta directamente a productores y familias que dependen del sector agropecuario. Las investigaciones continúan para esclarecer totalmente los hechos y deslindar responsabilidades.