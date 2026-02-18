Contactanos
Coahuila

Cae presunto responsable de abigeato agravado en Villa Unión

Operativo exitoso en Villa Unión, Coahuila: detenido por abigeato agravado en trabajo conjunto de autoridades estatales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 febrero, 2026 - 11:00 a.m.
Cae presunto responsable de abigeato agravado en Villa Unión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Villa Unión, Coah.— Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ernesto N, señalado por el delito de abigeato agravado, al haberse cometido en despoblado y con la participación de más de tres personas.

      La detención se realizó en la calle Allende del municipio, luego de que la orden judicial permaneciera vigente desde el pasado 6 de febrero. El acusado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones forman parte del trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para atender el robo de ganado, un delito que impacta directamente a productores y familias que dependen del sector agropecuario. Las investigaciones continúan para esclarecer totalmente los hechos y deslindar responsabilidades.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados