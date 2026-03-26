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Coahuila

Detienen en Allende a dos presuntos responsables de robos en viviendas

Pareja es investigada por múltiples atracos en casas deshabitadas; proceso legal continúa.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 marzo, 2026 - 04:21 p.m.
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      Allende, Coah.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos personas señaladas como presuntas responsables de varios robos en el municipio.

      Se trata de Raúl César Ríos Chavarría, alias "El R", de 21 años, y Gloria Azeneth Zúñiga Gallegos, alias "La Yoya", de 20 años, quienes fueron ubicados y detenidos en la zona centro de Allende, Coahuila.

      De acuerdo con la información oficial, ambos son investigados por el delito de robo de cuantía menor, calificado por cometerse en una vivienda deshabitada, y se les relaciona con otros hechos similares ocurridos en distintos puntos del municipio.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades indicaron que el proceso legal en su contra continúa conforme a derecho, a fin de deslindar responsabilidades y garantizar que se cumpla la justicia.

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