Gobierno Federal clausura pozos ilegales en Cuatro Ciénegas

El aseguramiento de pozos de agua irregulares en el Valle de Cuatro Ciénegas derivó en la clausura de tres puntos de extracción que operaban sin concesión, informó el Gobierno Federal, como parte de una estrategia para frenar el daño al ecosistema en esta zona de alto valor ambiental.

De acuerdo con autoridades, las acciones fueron resultado de análisis técnicos e inspecciones estratégicas que permitieron detectar la operación ilegal de estos pozos, los cuales violaban la normatividad vigente en materia hídrica.

Acciones de la autoridad

El operativo fue encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con instancias de seguridad federal, dentro de una estrategia enfocada en la protección de áreas naturales y el ordenamiento del uso del agua.

Durante el despliegue, que se llevó a cabo este miércoles, participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes realizaron labores de inspección en zonas consideradas de alta relevancia ecológica.

Detalles confirmados

La intervención, según la Comisión Nacional del Agua, responde a un esquema integral que busca sancionar la extracción irregular del recurso y recuperar el control sobre su aprovechamiento, ante los impactos detectados en el ecosistema del valle.