INE y Tecnológico de Múzquiz firman convenio para fomentar participación ciudadana

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizaron un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, con el objetivo de fortalecer la promoción de la participación ciudadana y la educación cívica entre la comunidad estudiantil.

Mediante dicho acuerdo, se busca generar espacios de reflexión y actividades formativas que acerquen a los jóvenes a los procesos democráticos.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila, Lic. Miguel Castillo Morales, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto, especialmente en el marco del proceso electoral que se organiza en la entidad.

Recordó que, el próximo 7 de junio se llevarán a cabo elecciones en todo el estado para elegir representantes populares, así como a las diputadas y diputados que integrarán el Congreso local, por lo que se invita a la ciudadanía a involucrarse activamente.

Castillo Morales señaló que el Tecnológico, encabezado por el maestro Santos Eduardo de la Garza García, aceptó de manera favorable la firma del convenio.

Acciones de la autoridad

Como parte de las primeras acciones, se realizaron diálogos universitarios coordinados por la Junta Distrital Ejecutiva 02, responsable de atender este municipio y otros de la región.

En estas actividades participaron estudiantes interesados en comprender mejor el funcionamiento de la democracia durante los procesos electorales.

Para consolidar esta alianza, se desarrollaron espacios de análisis sobre temas como la división de poderes, la soberanía del voto y la relevancia del sufragio juvenil.

El funcionario recordó que cerca de 2 millones 500 mil coahuilenses podrán votar el 7 de junio, aunque las cifras definitivas dependerán de la entrega de credenciales, cuyo plazo concluye el 31 de marzo.

Además, precisó que, el 26 % de la lista nominal corresponde a jóvenes de entre 18 y 29 años, un sector que podría influir significativamente en los resultados.

Impacto en la comunidad

Finalmente, Castillo Morales subrayó que el INE trabaja para reducir el abstencionismo, especialmente en un proceso que será único en el país, ya que solo Coahuila tendrá elecciones este año.

Explicó que, históricamente, la participación en comicios legislativos ronda el 39.5 %, cifra menor a la registrada cuando coinciden con elecciones de gubernatura o presidencia de la república.

No obstante, confió en que, mediante estas acciones de vinculación con instituciones educativas, se logre superar el 50 % de participación y fortalecer la cultura democrática en la entidad.